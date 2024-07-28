В Липецкой области объявили воздушную опасность

На территории Липецкой области объявлена воздушная опасность. Об этом сообщил сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он.

Накануне в регионе уже объявляли желтый уровень «Воздушная опасность». Кроме того, угроза атаки беспилотников действовала в Добровском муниципальном округе Липецкой области.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 24 часа атаковали Курскую область с помощью 13 дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

В ночь на 27 июля опасность атаки дронов была объявлена в Белгородской, Воронежской и Курской областях.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.