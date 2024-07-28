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В Росавиации рассказали о госпитализации летчиков разбившегося Су-34

Росавиация: летчиков разбившегося Су-34 доставили в медучреждения Минобороны

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Летчиков разбившегося в Волгоградской области истребителя Су-34 доставили поисково-спасательным самолетом Росавиации в аэропорт Волгограда и госпитализировали в медучреждение Минобороны. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он рассказал, что пилотов бомбардировщика забрал с места их приземления после катапультирования вертолет Ми-8Т авиакомпании «Дагестан».

«ПС ВС Росавиации доставил членов экипажа Су-34 из района события в аэропорт Волгоград (Гумрак) в 15:57 МСК. Оттуда летчиков доставили в медучреждения Минобороны России», – написал Кореняко и добавил, что угрозы жизни летчиков нет.

27 июля Минобороны РФ сообщило, что Су-34 упал во время учений, он был без боекомплекта. Всем пилотам удалось катапультироваться. По данным оборонного ведомства, истребитель упал в безлюдной местности. Предварительно, причиной инцидента стала техническая неисправность.

Ранее появилось первое видео с места крушения истребителя Су-34 в Волгоградской области.

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