Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.

Силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки, подчеркнули в правительстве Курской области.

Поздно вечером 27 июля врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что Вооруженные силы Украины за день атаковали Курскую область с помощью 13 дронов.

Он также рассказал, что в Глушковском районе в результате атак БПЛА пострадали пять человек. В селе Снагость Кореневского района были повреждены линии электропередачи, без света остались семь населенных пунктов с населением около 1,5 тыс. человек.

До этого Минобороны РФ сообщало о сбитии двух беспилотников ВСУ в Белгородской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.