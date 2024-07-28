На напавшую с вилкой на полицейского женщину завели уголовное дело

В отношении жительницы Краснодара, ударившей оперуполномоченного вилкой в голову после просьбы сделать музыку тише, возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении полицейского. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Краснодарскому краю.

По версии следствия, утром 26 июля 32-летняя женщина, находясь в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко, нарушала общественный порядок.

На место прибыл оперуполномоченный уголовного розыска УМВД России по городу и потребовал ее прекратить, однако она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применила в отношении полицейского насилие и нанесла ему не менее пяти ударов руками в область головы и туловища, причинив телесные повреждения, говорится в сообщении.

В данный момент проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили в СУ СКР по краю.

Telegram-канала Mash сообщал, что в ходе потасовки женщина воткнула мужчине вилку в висок.

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