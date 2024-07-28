Миллиардер прокомментировал задержание сына за драку с полицией в Москве

Российский миллиардер Муса Бажаев сомневается, что его сын Тимур, задержанный в Москве за драку с полицейским, виновен. Об этом он заявил в разговоре с газетой «Известия».

«Я не думаю, что мой сын мог совершить какие-то неправильные процессуальные действия. Я думаю, что все будет нормально», — сказал он.

По словам Бажаева, он не собирается «бороться особо» и если его сын виноват и «где-то он замешан, то будет отвечать».

27 июля СК по Москве сообщил о задержании Тимура Бажаева в районе стадиона «Лужники».

По версии следствия, он, нарушив общественный порядок, вступил в конфликт с сотрудником полиции и применил насилие в отношении него. После этого ведомство завело уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время Тимуру Бажаеву предъявят обвинение.

Муса Бажаев занимает 139-е место в рейтинге самых богатых людей России по версии Forbes в 2020 году.

Ранее россиянин избил пенсионера на детской площадке из-за оскорбления.