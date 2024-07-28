Россиянам дали советы, как не стать сложным сотрудником на первой работе

На первой работе бывает непросто понять, как организовать рабочий процесс и взаимодействовать с коллегами. Обычно первые месяцы самые важные: впереди испытательный срок, погружение в процессы и знакомство с командой. О том, как новому сотруднику проявить себя с лучшей стороны, эффективнее выполнять задачи и выстраивать диалог с коллегами, «Газете.Ru» рассказала директор по управлению персоналом «Юнилевер Русь» Татьяна Сорокина.

Первый совет — не бойтесь задавать вопросы.

«Молодые специалисты, начинающие свой карьерный путь, очень часто испытывают стеснение в общении с вышестоящими коллегами. Компании поощряют интерес и энтузиазм, который часто заключается в многочисленных вопросах и большом кросс-функциональном взаимодействии. Вы — новый человек в компании, поэтому коллеги точно не воспринимают ответы на ваши вопросы как пустую трату времени. Как и вам, им важно выстроить доверительные отношения», — отметила она.

Также, не воспринимайте обратную связь как критику.

«Обратная связь — лучший помощник в работе. Не пугайтесь, если ее будет много. Конструктивная оценка коллег поможет профессионально развиваться, причем вы можете запрашивать ее самостоятельно. Поговорить о своих результатах можно как на личных встречах с руководителем, так и через специальные внутренние порталы», — добавила эксперт.

Помимо этого, посещайте командные встречи.

«Обсуждения в команде помогут не только ближе познакомиться с коллективом, но и увидеть свои зоны роста. В некоторых компаниях устраивают ретровстречи, на которых сотрудники открыто обсуждают удачно реализованные кейсы и моменты, которые можно улучшить. Совместное обсуждение пройденного пути помогает выявить болевые точки и оптимизировать процессы. Посещайте и неформальные встречи — тимбилдинги. Они позволяют во внерабочей неформальной обстановке развить коммуникативные навыки и повысить уровень мотивации. Благодаря тимбилдингам люди узнают друг друга с новой стороны, им становится проще решать рабочие вопросы», — подчеркнула Сорокина.

Записывайте в заметки важную информацию от коллег, чтобы не приходилось переспрашивать. База знаний, которую вы самостоятельно соберете на новом месте, поможет вам быстрее погрузиться в процессы и наладить рабочую рутину. Также сохраняйте все важные контакты. В одном месте все материалы можно собрать с помощью специальных сервисов.

«Внутренний распорядок касается не только времени начала рабочего дня и дресс-кода, но и негласных правил, не прописанных в договоре — например, деловой этики. В первую очередь, это означает, что все сотрудники понимают важность уважительного и справедливого отношения в общении друг с другом, а на рабочих местах отсутствует дискриминация. Общение строится открыто и честно, благодаря чему в коллективе возникает доверие», — рассказала специалист.

Еще один совет — будьте пунктуальными и соблюдайте сроки.

«Совет кажется простым, но большинство новых сотрудников пренебрегает им. Опоздания на работу, встречи и звонки могут негативно сказаться на вашей работе и отношении коллег к вам. Никто не любит ждать. Пунктуальность касается и дедлайнов — работу важно сдавать в обозначенные сроки, чтобы не нарушать цепочку процессов. Оценивайте свои силы и, если понимаете, что задачу к обозначенному сроку выполнить не получится, — обязательно предупреждайте коллег. Общими усилиями задача будет сделана в срок», — добавила она.

Некоторые компании предоставляют сотрудникам возможность бесплатно осваивать различные полезные навыки: от фасилитации до программирования. Не бойтесь сами узнавать о таких образовательных программах, ведь любой работодатель всегда заинтересован во всесторонне развитых сотрудниках.

«Дайте себе некоторое время на адаптацию, а затем начинайте осваивать новые горизонты. Соблюдение этих несложных правил поможет вам зарекомендовать себя как перспективного сотрудника, с которым легко вести работу», — резюмировала она.

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