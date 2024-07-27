Стало известно, сколько раз атаковали Курскую область со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 24 часа атаковали Курскую область с помощью 13 дронов. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что минувшей ночью российские силы ПВО уничтожили семь украинских БПЛА самолетного типа. Кроме того средствами радиоэлектронной борьбы в течение дня сбили шесть беспилотников ВСУ.

В Глушковском районе области из-за атак дронов пострадали пять человек. В селе Снагость Кореневского района повреждены линии электропередачи, без света остались семь населенных пунктов с населением около 1,5 тыс. человек.

Четыре дома и три автомобиля получили повреждения в селах Суджанского и Рыльского районов. В поселке Теткино после обстрелов в частном домовладении повреждены фасад и коммуникации газо- и электроснабжения, выбиты окна в общежитии.

«Обязательно окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества», — написал врио губернатора.

Утром 27 июля власти Курской области сообщили о пострадавших в регионе при атаке ВСУ.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.