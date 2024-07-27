Три человека пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Супружеская пара и ребенок получили ранения при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины на два населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены мужчина и женщина, они отказались от помощи, но позже, почувствовав недомогание, вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в белгородскую больницу с минно-взрывной травмой и контузией. Его супруга отказалась от госпитализации.

В поселке Политотдельский при атаке БПЛА пострадал 11-летний ребенок, его доставили в детскую областную клиническую больницу. После обследования и оказания медицинской помощи мальчика отпустили домой на амбулаторное лечение, добавил губернатор.

Вечером 27 июля Гладков сообщал, что четыре населенных пункта региона подверглись атакам украинских беспилотников.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.