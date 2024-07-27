Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе местные жители помешали забрать в армию 59-летнего мужчину

«Страна.ua»: в Одессе прохожие спасли от мобилизации 59-летнего мужчину

close
100%
Shutterstock

В Одессе местные жители помешали сотрудникам Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) призвать мужчину «явно пожилого возраста». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что мужчине 59 лет. Формально он относится к военнообязанным — на Украине призывают в армию до 60 лет.

В опубликованном коротком видео можно видеть сильно хромающего седого мужчину и жителей, которые говорят военкомам: «Это нормально? Что вы там будете с ним делать?»

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В ходе опроса общественного мнения почти половина украинцев (46%) признались, что не считают постыдным уклонение от военной службы и мобилизации. Противоположного мнения придерживаются 29%.

Ранее сообщалось, что на Украине водители во избежание поджога помечают машины надписями «Не ТЦК».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами