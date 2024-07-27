В Одессе местные жители помешали забрать в армию 59-летнего мужчину

В Одессе местные жители помешали сотрудникам Территориального центра комплектования (ТЦК, военкомата) призвать мужчину «явно пожилого возраста». Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Издание отмечает, что мужчине 59 лет. Формально он относится к военнообязанным — на Украине призывают в армию до 60 лет.

В опубликованном коротком видео можно видеть сильно хромающего седого мужчину и жителей, которые говорят военкомам: «Это нормально? Что вы там будете с ним делать?»

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

В ходе опроса общественного мнения почти половина украинцев (46%) признались, что не считают постыдным уклонение от военной службы и мобилизации. Противоположного мнения придерживаются 29%.

Ранее сообщалось, что на Украине водители во избежание поджога помечают машины надписями «Не ТЦК».