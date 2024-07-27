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В МИД Израиля прокомментировали обстрел поселка на Голанских высотах

МИД Израиля: Иерусалим близок к масштабной войне с Ливаном и «Хезболлой»

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Gil Eliyahu/Reuters

Руководитель министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Иерусалим приблизился к полномасштабной войне с шиитскими формированиями «Хезболла» и Ливаном. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, обстрел поселка Мадждаль-Шамса, а также применение вреда мирным жителям и детям переходят все красные линии, реакция будет соответствующей.

Глава МИД добавил, что Израиль приближается к моменту полномасштабной войны с «Хезболлой» и Ливаном.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что ракета, упавшая на поселок друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, была запущена вооруженными формированиями шиитской организации «Хезболла».

Также стало известно, что корабль военно-морских сил Израиля принял участие в перехвате беспилотного летательного аппарата, запущенного с территории Ливана.

По данным портала Ynet, в армии обороны Израиля считает, что целью беспилотника была одна из газодобывающих платформ в Средиземном море у побережья страны. При этом пока неизвестно, был ли этот БПЛА разведывательным или ударным, отмечает портал.

Ранее генсек ООН допустил, что Ливан может превратиться в «еще одну Газу» в случае эскалации.

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