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Володин рассказал о новой онлайн-возможности для россиян

Спикер ГД: россияне смогут получать данные о выполнении всех запросов на услуги

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что россияне получат возможность в режиме онлайн следить за выполнением всех запросов, адресованных чиновникам. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, благодаря одному из законов, который вступит в силу в августе, граждане смогут оперативно узнавать о том, как выполняются запросы на предоставление государственных и муниципальных услуг, а также о результатах оказания мер социальной поддержки.

До этого Володин рассказал о вступающих в силу законах.

Например, будут изменены правила единой выплаты на детей. Теперь если заявление на единую выплату будет подано по временной прописке или фактическому проживанию, то проверка установит, где живут заявитель и дети. Также банки и МФО будут обязаны фиксировать и хранить записи разговоров о возврате людям просроченных задолженностей.

26 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законодательное регулирование в сфере информации нужно расширить на интернет, этот процесс уже идет.

Ранее сообщалось, что «Госуслуги» и RuStore станут обязательными для предустановки.

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