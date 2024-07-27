Украинские автовладельцы стали подписывать машины, защищая их от поджога

Украинские автовладельцы начали помечать свои машины надписями, извещающими, что они не имеют отношения к Территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает агентство УНИАН.
В своем Telegram-канале агентство разместило соответствующее фото микроавтобуса из Одессы, заметив, что аналогичные надписи на автомобилях уже были замечены в Киеве и Львове.
Подобные меры украинские автовладельцы принимают из-за того, что в стране участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим или работникам военкоматов.
18 июля в Одесской области неизвестные подожгли два автомобиля военных.
20 июля аналогичный случай произошел в Киеве. Поджигателей позднее задержали, обвинив в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствии деятельности ВСУ и умышленном повреждении чужого имущества.
Ранее в украинском городе за ночь сожгли пять машин военнослужащих.