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Украинские автовладельцы стали подписывать машины, защищая их от поджога

На Украине водители во избежание поджога помечают машины надписями «Не ТЦК»

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«УНИАН»' class="item-image" >
Телеграм-канал «УНИАН»

Украинские автовладельцы начали помечать свои машины надписями, извещающими, что они не имеют отношения к Территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщает агентство УНИАН.

В своем Telegram-канале агентство разместило соответствующее фото микроавтобуса из Одессы, заметив, что аналогичные надписи на автомобилях уже были замечены в Киеве и Львове.

Подобные меры украинские автовладельцы принимают из-за того, что в стране участились случаи поджогов автомобилей, принадлежащих военнослужащим или работникам военкоматов.

18 июля в Одесской области неизвестные подожгли два автомобиля военных.

20 июля аналогичный случай произошел в Киеве. Поджигателей позднее задержали, обвинив в диверсии, совершенной в условиях военного положения, препятствии деятельности ВСУ и умышленном повреждении чужого имущества.

Ранее в украинском городе за ночь сожгли пять машин военнослужащих.

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