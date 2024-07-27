«Как собаку взять и вести?»: россиянка напала на соседа-полицейского из-за замечания

Жительница Краснодара напала на сотрудника полиции после замечания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в одной из местных многоэтажек. По данным источника, мужчина пришел с работы домой, где супруга пожаловалась ему на соседку.

Россиянин решил серьезно поговорить с дебоширкой. Женщина встретила его без одежды и на предложение поехать в отдел потребовала «полноценного оформления».

«Тебя надо, что ли, как собаку взять и вести?», – задал ей вопрос мужчина.

Недовольная происходящим местная жительница напала на мужчину и повалила на пол. Он попытался убежать, но в результате их драка продолжилась на общем балконе. На кадрах с места инцидента заметно, что у мужчины на виске появилась кровь. Чем именно была нанесена травма, не уточняется.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, позже женщина оделась и отправилась в отделение.

По данным Telegram-канала Mash, соседка ударила мужчину вилкой, от госпитализации он отказался.

Ранее россиянин спас пенсионерку, которую изрезал ножом сосед.