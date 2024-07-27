На Украине не хватает работников-мужчин

Агрессивная мобилизация на Украине нанесла серьезный удар по бизнесу в стране: некому выполнять традиционно мужскую работу. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, часть мужчин уже покинула страну, другие скрываются, кто-то правдами и неправдами получает бронь.

В связи с этим постоянно растет список специалистов, которых не хватает украинским компаниям. Так, количество таксистов в некоторых фирмах сократилось на 80%. Те, кто остались, стараются работать только в ночную смену, чтобы не наткнуться на военкомов.

Кроме шоферов, не хватает грузчиков, электрогазосварщиков, слесарей, инженеров, прорабов, монтажников и многих других. Дефицит в строительной сфере оценивается в 40%.

В статье говорится, что из-за мобилизации Украина стала едва ли не первой страной, где возник «гендерный разрыв наоборот» — мужчины стали получать меньше женщин.

18 мая на Украине вступил в силу закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы. Он призван пополнить большие потери армейских частей за счет ужесточения правил для призывников.

Ранее на Украине придумали, как избежать мобилизации через лишение родительских прав.