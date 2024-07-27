В Петербурге неизвестный выстрелил из пневматики в ребенка на детской площадке

В Колпинском районе Петербурга правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы на детской площадке, где пострадал ребенок. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в Колпино, с заявлением в правоохранительные органы обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что 25 июля на детской площадке во дворах жилых домов по улице Веры Слуцкой ее дочь получила ранение грудной клетки.

В 10-летнюю девочку из пневматического пистолета выстрелил неизвестный. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, у нее диагностирована ушибленная рана мягких тканей грудной клетки, она отпущена на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Сотрудники полиции изъяли с места происшествия металлический шарик, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, личность стрелявшего устанавливается.

До этого сообщалось, что в Уфе задержали подозреваемого в стрельбе по ребенку. 62-летний местный житель выстрелил в сторону детей из пневматического ружья, чтобы напугать их. По его словам, дети вели себя очень громко.

Ранее школьник из Новосибирска выстрелил мальчику в лицо и едва не попал в глаз.