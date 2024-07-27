В Чите двухлетнего ребенка ударило током от щитка во дворе дома

В Читинском районе Забайкальского края маленького ребенк ударило током от электрощитка во дворе дома, спасти его не смогли. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в селе Карповка 26 июля, по словам очевидцев, двухлетний ребенок получил удар током от электрощитка во дворе частного дома. На место была вызвана скорая помощь, но спасти пострадавшего не удалось.

Произошедшее подтвердили в региональном Минздраве, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ноябрьске ребенка госпитализировали после удара током в фонтане, мальчик решил охладиться и получил разряд. С места происшествия пострадавшего увезли на скорой, в больнице мальчику сделали ЭКГ. Известно, что за исправность фонтана отвечает управление городского хозяйства городской администрации, там уверяют, что конструкция не представляет опасности. Возле фонтана установлены предупреждающие таблички.

Ранее в Крыму подросток попал в реанимацию после удара током на аттракционе.