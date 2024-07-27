В Самарской области загорелось здание «Куйбышевазота»

В городе Тольятти Самарской области горит здание, в котором находится предприятие «Куйбышевазот». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МЧС России по региону.

Здание расположено по адресу: улица Новозаводская, дом 6.

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение кабелей и насоса на наружной установке очистки от СО2 на площади 200 квадратных метров», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня принимают участие 59 человек и 21 единица техники.

22 июля на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Туапсе в Краснодарском крае произошел пожар. До этого оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в Туапсе был поврежден нефтеперерабатывающий завод. На месте работали 31 единица техники и 91 человек.

До этого в центральной части Петербурга загорелся ТРЦ «Галерея». Очевидец рассказал «Газете.Ru», что пожар начался на пятом этаже в зоне фуд-корта. По его словам, люди продолжили гулять по торговому центру, эвакуацию объявили через 20 минут после начала пожара.

Ранее в Москве произошел пожар на складе со сладостями.