МЧС сообщило, что могло стать причиной пожара в многоэтажке в Ульяновске

Причиной пожара в многоэтажном доме в Ульяновске мог стать самодельный самогонный аппарат. Об этом сообщает МЧС России.

По информации министерства, предварительно, причиной возгорания в многоэтажке могло стать использование самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой.

Для жителей развернули временный пункт размещения в гостинице. Сообщается, что для работы с ними также подготовлен центр социальной реабилитации — там работу с пострадавшими ведут психологи.

Всего из дома эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей. Трое взрослых в результате произошедшего оказались госпитализированы. Ребенка и двух женщин спасти не удалось.

Вечером 26 июля в жилом доме на улице Корунковой в Ульяновске произошел взрыв, после которого загорелись три квартиры на третьем этаже.

Ранее инженера, устроившего взрыв в дагестанской многоэтажке, оштрафовали на 200 тыс. рублей.