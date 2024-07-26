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В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в пять населенных пунктов

В Челябинской области вода после прорыва дамбы прибывает в Киолим и 4 поселка

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Вода после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище прибывает в пять близлежащих челябинских поселков, они находятся в двух и более километрах от водохранилища, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.

«Вода прибывает в близлежащие поселки Мухаметово, Карасево, Байдашево, Киолим, Сактаево. Они находятся в двух и более километрах от водохранилища, совокупно в них проживают менее 200 человек», - говорится в сообщении.

26 июля в Челябинской области произошел прорыв дамбы на Киалимском водохранилище, что привело к подтоплению одного поселка. В целях безопасности властями региона принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, расположенных ниже по течению реки Киолим.

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