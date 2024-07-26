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В Брянской области пресечена попытка теракта со стороны ВСУ

Богомаз: над Брянской областью уничтожен дрон ВСУ

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Stringer/REUTERS

Силами ПВО РФ над Погарским районом Брянской области был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» - написал губернатор.

Накануне Вооруженные силы Украины обстреляли административный центр Суземского района поселок Суземки в Брянской области. По словам Богомаза, люди не пострадали, однако было нарушено энергоснабжение.

До этого губернатор сообщал, что российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине.

Ранее пленный ВСУ рассказал об атаке дрона по своим.

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Операция на Украине
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