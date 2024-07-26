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В Челябинской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы

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Денис Воронин/Агентство «Москва»

Режим ЧС объявлен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

«Мне сообщили, что ввели режим ЧС», — заявили в правительстве.

Вечером 26 июля в Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров, которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения находятся четыре села.

До этого прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

Ранее в Орске уволили чиновника, «потерявшего» данные о затопленных домах.

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