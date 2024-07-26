В Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Карабашского округа.

Отмечается, что в зоне подтопления находится около 200 человек. В результате прохождения обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров, которое впадает в реку Большой Киалим. По ходу движения находятся четыре села.

6 июля прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая. Ширина прорыва составляла около 10 метров, однако под напором воды он продолжает расширяться. Специалисты возвели временную насыпь в двух километрах от дамбы.

В июне две дамбы на реке Пар — притоке Дуная, прорвало в баварском районе Пфаффенхофен-на-Ильме на юге Германии из-за наводнения. Премьер-министр Баварии Маркус Зедер рассказал, что для борьбы с наводнениями по всей Баварии развернуто около 40 тыс. работников экстренных служб.

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