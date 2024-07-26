ФБР хочет допросить Трампа по делу о покушении

Федеральное бюро расследований (ФБР) планирует допросить кандидата в президенты США Дональда Трампа, который является потерпевшим в рамках расследования дела о покушении на его жизнь. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Отмечается, что подобная процедура является «стандартной частью расследования».

26 июля Трамп раскритиковал директора ФБР Кристофера Рэя за некомпетентное расследование инцидента. 25 июля Рэй на слушаниях в судебном комитете палаты представителей заявил, что пока непонятно, чем был ранен Дональд Трамп — пулей или осколком. По словам директора ФБР, есть некоторые сомнения относительно того, что политика могла ранить пуля. Экс-президента возмутили эти слова, поскольку в больнице ему подтвердили, что речь идет о «пулевом ранении уха». Трамп отметил, что неудивительно, почему знаменитое ФБР потеряло доверие США.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им был 20-летний Томас Мэтью Крукс.

Ранее сообщалось, что стрелявший в Трампа интересовался убийством Кеннеди.