Обвиняемого в подрыве машины на севере Москвы доставили на место преступления

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы, доставлен на место преступления. Об этом сообщает ТАСС.

Территория парковки и детской площадки во дворе дома, где произошел взрыв, оцеплена. Эксперты и следователи допрашивают Серебрякова, который находится в наручниках. Он отвечает на вопросы и демонстрирует свои действия в день подрыва.

Для проведения следственного эксперимента на месте подорванной машины был установлен автомобиль марки «Форд», на котором обвиняемый должен продемонстрировать процесс установки взрывного устройства.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его жена, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что обвиняемый в подрыве машины в Москве был алтарником в церкви.