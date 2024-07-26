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Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Ульяновске

МЧС: при пожаре в многоэтажке в Ульяновске погибли двухлетний ребенок и взрослый

Два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Ульяновске. Один из них — двухлетний ребенок, сообщила пресс-служба МЧС.

Еще трое человек пострадали, отметили в ведомстве.

В настоящее время пожар продолжается в квартирах на третьем этаже в доме по улице Корунковой. Спасатели эвакуировали жильцов дома и расселили их в гостинице.

По данным мэрии города, причиной пожара мог стать взрыв газового баллона.

На месте происшествия работают 68 сотрудников МЧС и 22 единицы техники. Специалисты уже ликвидировали открытое горение. Тушение огня продолжается.

До этого губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил руководству местных министерства здравоохранения и министерства социального развития выехать на место происшествия. Специалисты должны заняться координацией оказания помощи пострадавшим, а также решить вопросы предоставления жильцам материальной помощи.

Ранее в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.

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