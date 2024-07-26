Петербуржец поджег брата сожительницы и получил 11 лет колонии

В Петербурге мужчину, который поджег брата своей сожительницы, отправили в колонию. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

По информации ведомства, инцидент произошел 15 июня прошлого года в квартире дома на проспекте Энгельса. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из-за личной неприязни облил брата своей сожительницы горючей жидкостью и поджег, однако сестра успела вовремя потушить мужчину. В результате пострадавший получил ожоги различных частей тела, вред его здоровью оценили как тяжкий.

Суд признал поджигателя виновным в покушении на физическое устранение мужчины, совершенном с особой жестокостью общеопасным способом. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет в колонии строгого режима.

Ранее россиянин поссорился с супругой и поджег дом с ней внутри.