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Жуткое падение мальчика со второго этажа в московском ТЦ попало на видео

В ТЦ в Новой Москве мальчик упал со второго этажа на эскалатор

Посещение ребенком одного из торговых центров в Новой Москве закончилось госпитализацией. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Шестилетний мальчик, находясь на территории ТЦ без сопровождения родителей, упал со второго этажа на эскалатор. На опубликованных ведомством кадрах видно, как ребенок балуется и залезает на перила движущегося эскалатора, затем он теряет равновесие, переваливается через стеклянное ограждение и летит вниз.

Ребенка 2018 года рождения госпитализировали в одну из городских больниц в тяжелом состоянии.

До этого в Самаре годовалый ребенок повредил палец на эскалаторе, который зажал ребенку часть руки. Девочку направили в больницу, ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах.

Ранее в новосибирском ТЦ маленькую девочку защемил и протащил вверх эскалатор.

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