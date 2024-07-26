Три квартиры многоэтажного дома в Ульяновске загорелись после взрыва

Три квартиры многоэтажного дома в Ульяновске вспыхнули после взрыва. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Корункова. В многоэтажном доме загорелись три квартиры — этому, предварительно, предшествовал взрыв. Сообщается, что весь подъезд заволокло дымом.

По предварительной информации 112, дом, где загорелись квартиры, не газифицирован. Информации о пострадавших не поступало. Telegram-канал Shot сообщает, что все жильцы на данный момент эвакуированы. На месте работают сотрудники экстренных служб.

До этого в селе Тополево под Хабаровском произошел взрыв газа. В результате произошедшего хлопка и пожара пострадали пять человек. Отмечается, что речь идет о женщине, мужчине и трех несовершеннолетних.

Ранее в жилом доме в Москве взорвался газовый баллон.