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На Украине выпустили под залог блогера, призывавшего сопротивляться мобилизации

Украинского блогера, выступавшего против мобилизации, выпустили под залог

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Алексей Никольский/РИА Новости

Украинский блогер и бывший телеведущий Жан Новосельцев, которому ранее предъявили обвинения в распространении инструкций по уклонению от мобилизации, был освобожден под залог. Об этом сообщает издание «Страна», ссылаясь на адвоката журналиста.

На днях Соломенский суд Киева принял решение о заключении блогера под стражу с возможностью внесения залога в размере 242 тыс. гривен ($5,9 тыс).

«Вчера, после вынесения решения суда, всего за два часа удалось собрать необходимую сумму и внести её на счет судебной администрации», — сообщил адвокат. Он подчеркнул, что в сборе средств участвовали сотни людей.

23 июля Служба безопасности Украины объявила о задержании Новосельцева. По информации спецслужбы, блогер и его семь коллег призывали к вооруженному сопротивлению против сотрудников военкоматов и правоохранительных органов, а также публиковали их персональные данные и распространяли ложную информацию о украинских военных. Сам же блогер утверждает, что обвинения выдвинуты исключительно за его высказывание в прямом эфире о том, что Украине «нужна мотивированная армия, а не армия рабов». Как отмечает издание «Страна», в Telegram-канале Новосельцева действительно представлено множество новостей о действиях военкоматов, однако они «не отличаются от материалов, публикуемых другими украинскими пабликами и СМИ».

До этого Служба безопасности Украины сообщила в своих социальных сетях о задержании двоих человек, которые публиковали видео с призывами противостоять сотрудникам военкоматов, избегая мобилизации.

Ранее подпольщики раскрыли размеры взяток за выезд с Украины.

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