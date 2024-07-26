Кригера внесли в список причастных к экстремизму лиц

Приговоренный в Белоруссии к высшей мере наказания гражданин Германии Рико Кригер включен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности на территории республики. Об этом сообщает Telegram-канал «Экстремисты Белоруссии».

Отмечается, что основанием для включения в список стал вступивший в законную силу приговор Минского областного суда в связи с совершением преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 13 статьей 133, частью 3 статьи 289, частью 4 статьи 295, частью 4 статьи 309, статьей 358-1, частью 3 статьи 361-1 уголовного кодекса Белоруссии.

До этого сообщалось, что МИД ФРГ оказывает консульскую поддержку гражданину Германии Рико Кригеру.

20 июля стало известно, что Кригера приговорили к высшей мере наказания в Белоруссии. Его обвиняют по шести статьям УК страны, в их числе — наемничество и терроризм. По версии следствия, мужчина был членом полка имени Кастуся Калиновского — группы белорусских наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, однако в самом полку это отрицают. По данным правозащитников, в постановлении суда речь также идет о «совершении взрыва», однако неизвестно, какого именно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РБ раскрыли, какое задание выполнял Кригер.