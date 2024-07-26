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В московском парке мужчина ударил женщину ножом в лицо ради ограбления

В Москве мужчина ударил женщину ножом в лицо ради ограбления

В одном из парков Москвы мужчина ударил женщину ножом в лицо, чтобы ограбить. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации представителя ведомства, инцидент произошел 26 июля в одном из столичных парков. Женщина позвонила в полицию и сообщила, что к ней подошел незнакомец, который достал нож и нанес ей непроникающее ранение в область лица. Затем злоумышленник отобрал у нее личные вещи и деньги. После этого преступник скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение предполагаемого злоумышленника и задержали его по горячим следам по месту жительства в Шмитовском проезде. Следователи возбудили уголовное дело по статье о разбое. В настоящее время подозреваемый в нападении мужчина задержан. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

Ранее россиянин напал на водительницу такси, которая отказалась везти его бесплатно.

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