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Премьер Словакии предложил Украине решение по транзиту нефти из РФ

Фицо предложил Украине техническое решение по транзиту нефти из России

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Petr David Josek/AP

Премьер Словакии Роберт Фицо предложил главе украинского правительства Денису Шмыгалю техническое решение проблемы с транзитом нефти российской компании «Лукойл». Об этом говорится в заявлении словацкого правительства.

«Премьер Роберт Фицо предложил украинскому партнеру техническое решение, в котором могли бы участвовать несколько государств, включая Словакию», — говорится в заявлении кабмина, распространенном в пятницу.

По информации правительства республики, Фицо провел очередной телефонный разговор со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, в ходе которого вновь обсуждался вопрос транзита российской нефти через Украину.

17 июля венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил об остановке транзита российской нефти через украинскую территорию. Днем позже компания Transpetrol, которая выступает оператором словацкого участка нефтепровода «Дружба», сообщила, что Словакия перестала получать нефть от «Лукойла».

Венгрия и Словакия совместно потребовали от Европейской комиссии ускорить принятие решение по вопросу остановки Украиной транзита российской нефти.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли РФ пытаться разблокировать транзит нефти через украинскую территорию.

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