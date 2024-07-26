Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Взорвавшему машину в Москве могут инкриминировать госизмену и теракт

«Ъ»: обвинения по делу о подрыве авто в Москве могут изменить на госизмену

close
100%
СК РФ

Дело по факту подрыва внедорожника в Москве могут переквалифицировать могут на теракт и государственную измену. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) квалифицировать как измену Родине.

В настоящее время ему инкриминируют покушение (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконное приобретение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва Евгений Серебряк, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали 29-летнего Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции Евгения Серебрякова из Турции в Россию.

Все новости на тему:
Подрыв внедорожника в Москве
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами