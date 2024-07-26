Взорвавшему машину в Москве могут инкриминировать госизмену и теракт

Дело по факту подрыва внедорожника в Москве могут переквалифицировать могут на теракт и государственную измену. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«За попытку взорвать военнослужащего ему могут инкриминировать теракт», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ) квалифицировать как измену Родине.

В настоящее время ему инкриминируют покушение (ст. 30, ст. 105 УК РФ) и незаконное приобретение оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва Евгений Серебряк, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали 29-летнего Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки экстрадиции Евгения Серебрякова из Турции в Россию.