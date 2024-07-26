Россиянам назвали варианты полезного фастфуда

Шаурма и пита с добавлением овощей являются относительно полезным видом фастфуда. Об этом «Пятому каналу» рассказала нутрициолог Вероника Гусакова.

«Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но, тем не менее, это неплохой вариант для перекуса», — сказала эксперт.

Кроме того, по ее словам, в ресторанах быстрого питания есть и другая здоровая еда, например, каши, салаты и супы. В качестве перекуса она также советует выбирать нарезанные фрукты или овощи. Гусакова напомнила, что употребление менее полезного фастфуда грозит повышением риска развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, диабета, а также некоторых видов онкологии.

Ученые из колледжа при Ирландском национальном университете в Корке до этого установили, что западный рацион питания (избыточное потребление жареного мяса, фастфуда, сладких напитков и жирных молочных продуктов) повышает риск развития воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) и колоректального рака.

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