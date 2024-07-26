Водителя, отправившего ребенка в реанимацию в Петербурге, арестовали

В Петербурге арестовали водителя, который отправил в реанимацию переходившего дорогу ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По информации пресс-службы, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что обвиняемый и его защитник возражали против ареста.

Установлено, что инцидент произошел 22 июля в Красносельском районе на улице Ветеранов. Экс-бизнесмен на внедорожнике Chery Tiggo проехал на красный свет светофора и сбил 12-летнего шестиклассника, который переходил дорогу на зеленый свет. Ребенок попал в реанимацию в тяжелом состоянии — врачи диагностировали у него переломы ребер, ключиц, разрыв легкого, селезенки и сотрясение мозга. Предварительно, у виновника аварии отсутствуют водительские права.

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