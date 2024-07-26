СБУ заочно предъявила новые обвинения главе ЛНР

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в проведении мобилизации в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей Луганской области в группировки Южного военного округа РФ», — сказано в заявлении СБУ.

По информации ведомства, в феврале 2022 года Пасечник подписал несколько распоряжений о введении военного положения и мобилизации в ЛНР. В связи с этим СБУ завела против него дело по статье «нарушение законов и обычаев войны». По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого стало известно, что на Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России.

11 июля сообщалось, что украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. В его отношении на Украине открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Его обвиняют в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла агентурную сеть РФ в Николаевской области.