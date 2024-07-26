Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СБУ заочно предъявила новые обвинения главе ЛНР

СБУ обвинила главу ЛНР Пасечника в проведении мобилизации в регионе

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику в проведении мобилизации в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей Луганской области в группировки Южного военного округа РФ», — сказано в заявлении СБУ.

По информации ведомства, в феврале 2022 года Пасечник подписал несколько распоряжений о введении военного положения и мобилизации в ЛНР. В связи с этим СБУ завела против него дело по статье «нарушение законов и обычаев войны». По ней предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

До этого стало известно, что на Украине будут заочно судить Пасечника за организацию референдума по вхождению ЛНР в состав России.

11 июля сообщалось, что украинский суд заочно приговорил координатора николаевского подполья Сергея Лебедева к 15 годам лишения свободы. В его отношении на Украине открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Его обвиняют в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак.

Ранее СБУ заявила, что раскрыла агентурную сеть РФ в Николаевской области.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами