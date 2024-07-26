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Россиянам объяснили, как определить спелый редис на грядке

В редакции ОСН выяснили, что зрелый редис не должен горчить

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Виталий Аньков/РИА Новости

Сроки сбора редиса зависят от сорта и климатических условий региона. Обычно урожай собирают несколько раз за сезон по мере созревания. Как определить спелые корнеплоды, Общественная Служба Новостей выяснила у экспертов.

Во-первых, зрелый редис должен иметь диаметр 2-3 см в зависимости от сорта. Во-вторых, плоды должны быть твердыми и плотными, насыщенного красного цвета. В-третьих, редис должен быть сочным и хрустящим, без горечи.

Отмечается также, что сбор редиса проводят в 2-3 приема в течение двух недель, чтобы корнеплоды не стали мягкими и не начали идти в стрелку.

До этого дачникам рассказали, как правильно собирать груши. Важно это делать в сухую и солнечную погоду, чтобы на плодах не было влаги.

Начинать сбор стоит с нижних веток, постепенно поднимаясь вверх. Груши важно брать аккуратно, чтобы не повредить кожицу и мякоть. Складывать урожай в ящик нужно также осторожно, не допуская вмятин.

После сбора плоды сортируются, отделяются недозревшие и испорченные. После ящик убирают в прохладное место.

Ранее садовод объяснила, как правильно высушить фрукты и грибы на зиму.

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