Школьника, подрабатывавшего в хоррор-квесте Махачкалы, арестовали

Суд арестовал 11-классника, который подрабатывал в махачкалинском квест-парке «Дом ужасов» в день, когда две девушки погибли при пожаре. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации канала, школьника арестовали до 21 сентября. Статья, по которой он обвиняется, не уточняется.

В этот же день управление СК России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале сообщило, что суд арестовал второго аниматора квеста, где погибли люди. Его подозревают в оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

В ночь на 22 июня в квест-парке «Дом Ужасов» в Махачкале произошел пожар.

По предварительной информации, хоррор-квест проходили четверо молодых людей. В какой-то момент сотрудник заведения поджег специальную перчатку и отбросил в сторону — там лежали бензопилы с керосином, произошло возгорание. Одна девушка получила ожог более 90% тела и позднее скончалась в реанимации. Вторая скончалась на месте.

Как рассказал молодой человек, участвовавший в квесте, в момент инцидента он с другом находился в одной части помещения, а девушки – в другой.

Ранее в Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере.