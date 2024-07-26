Стало известно о трех арестованных по делу экс-замглавы Минобороны Булгакова

Бывший заместитель министра обороны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков проходит в качестве подозреваемого по уголовному делу, по которому ранее были арестованы еще трое человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Органами предварительного расследования Михаленко Александр Иванович, Ковалевич Валерий Яковлевич, Смирнова Эльвира Анатольевна обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»)», — отмечается в документах.

Все эти лица состоят в совете директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». По этому делу подозреваемым проходит Булгаков, указано в материалах.

До этого стало известно, что Булгаков, используя служебное положение, лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат» при заключении контрактов с оборонным ведомством и получал откаты от этой коммерческой структуры.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.