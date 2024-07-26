Дачникам рассказали, как правильно собирать малину

Как правило, малина созревает в июне-июле и продолжает до августа. Ягода готова к сбору, когда приобретает насыщенный цвет и легко отделяется от плодоножки. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на экспертов. Специалисты подчеркивают, что не следует ждать, когда малина станет слишком мягкой, поскольку она быстро испортится.

Перед сбором необходимо подготовить садовые перчатки, секатор, тару для ягод и мешок для мусора. Кроме того, дачникам советуют обзавестись защитными очками, чтобы пыль и мусор не летели в глаза.

Ветку следует поднимать аккуратно, срезая ягоды секатором или ножницами, и помещая в контейнер.

Собранную малину нужно отсортировать, удалив поврежденные экземпляры. После сбора кусты необходимо очистить от листьев и мусора.

До этого россиянам объяснили, как правильно собирать смородину. По словам экспертов, это лучше делать в сухую погоду, когда на ягодах нет росы и капель дождя. Так можно избежать гниения и порчи урожая.

При сборе смородины специалисты советуют использовать ножницы или секатор, чтобы срезать ягоды вместе с плодоножками. Это позволит сохранить плоды свежими и избежать их повреждения.

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