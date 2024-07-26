В сибирском городе охранник напал на жильца с перцовым баллончиком

В Красноярске конфликт местных жителей с охранником на закрытой территории дома закончился обращением в полицию. Об этом сообщает местное издание «Красноярск 24».

Как рассказала жительница дома в беседе со СМИ, она гуляла с годовалым сыном на территории закрытого двора у дома 43 на Караульной улице. Рядом бегали школьники и, по словам сибирячки, громко ругались и не реагировали на ее замечания. Тогда женщина решила найти охранников и попросить их разобраться, как чужие дети оказались в их дворе. После этого, как утверждает красноярка, она столкнулась с агрессией со стороны сотрудника ЧОП. Мужчина якобы выругался на женщину, отметив, что он отдыхает. Женщина включила телефон, чтобы записать их разговор, но это только усилило агрессию со стороны охранника.

«Включила камеру и попросила охранника представиться. В ответ на это, на ролике видно, как он угрожал сломать мне телефон, резко подошел и замахнулся», — поделилась жена потерпевшего.

Вечером женщина поделилась случившимся с мужем и тот решил переговорить с охранником. Выяснение отношений закончилось тем, что сотрудник ЧОП распылил мужчине в лицо перцовый баллончик.

Семья написала заявление в полицию. Пострадавшему диагностировали химический ожог глаз первой степени.

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