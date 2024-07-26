У арестованного генерала Булгакова прошли обыски

У арестованного генерала Дмитрия Булгакова прошли обыски, следователи обыскали его квартиру и дачу накануне, 25 июля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сообщается, что Булгаков декларировал две квартиры в Москве общей площадью 182 квадратных метра и несколько участков в Чеховском и Наро-Фоминском районах. На жену генерала также записан участок с домом в деревне Бузланово в Красногорском районе Московской области.

26 июля стало известно, что бывшего заместителя министра обороны РФ, генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления ФСБ следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Во время работы в министерстве обороны Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года он покинул ведомство в связи с переходом на другую работу.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.