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Заснувшего под пальмой туриста задержали в Сочи

В Сочи решили наказать туриста из Новосибирска, который заснул на улице

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Телеграм-канал «Типичный Сочи»

В Сочи решили наказать туриста, который заснул под пальмой. Об этом сообщили в полиции города.

Правоохранители нашли и задержали 41-летнего жителя Новосибирска, который приехал на курорт отдохнуть и был замечен спящим на Платановой аллее, неподалеку от здания УВД.

В пресс-службе ведомства заявили, что горожане не обращались к правоохранителям с просьбой привлечь к ответственности мужчину, фото которого недавно появились в соцсетях. Тем не менее на сибиряка завели административное дело. При этом на опубликованных в Telegram-канале «Типичный Сочи» снимках видны двое спящих граждан.

По какой статье КоАП силовики квалифицировали сон на открытом воздухе, не сообщается. Грозит ли какое-либо наказание второму туристу, также неизвестно.

Ранее полицейские задержали трех нудистов во время рейда по сочинским пляжам.

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