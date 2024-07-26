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Украинские беспилотники атаковали пять населенных пунктов Белгородской области

Гладков: пять населенных пунктов Белгородской области попали под удар дронов ВСУ

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали пять населенных пунктов Белгородской области, в результате чего были повреждены жилые дома и автомобили, но никто из людей не пострадал. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селах Березовка Борисовского района и Козинка Грайворонского городского округа дроны-камкадзе повредили фасад и кровлю домовладений, сообщил глава области.

Село Муром Шебекинского городского округа попало под удар сразу шести украинских беспилотников, которые повредили гараж с находившимся в нем автомобилем, а также жилые и нежилые дома, отметил Гладков.

В селе Вознесеновка дрон упал в огород частного дома, а в селе Новая Таволжанка — на дорожное полотно.

25 июля поселок Борисовка в Белгородской области подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Как рассказал Гладков, один из дронов детонировал на парковке местного социального учреждения. В результате три автомобиля получили повреждения. При этом второй БПЛА упал и взорвался на участке частного жилого дома. Из-за этого здание, а также забор получили урон. Тем не менее удалось обойтись без пострадавших, подчеркнул глава субъекта.

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