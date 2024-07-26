В Москве на Красной площади загорелся человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел в нескольких метрах от Мавзолея В. И. Ленина. По словам очевидцев, неизвестный имел при себе горючую жидкость.

В процесс оперативно вмешались сотрудники полиции, которые потушили неизвестного. Территорию оцепили. Мужчина не пострадал, его отправили на допрос.

«Буквально загорелась куртка. Быстро все сбежались. Этого чувака повалили на землю. Быстро потушили эту куртку. Теперь все оцепили, с ним разговаривают», — рассказала очевидица «Ленте.ру».

17 июля сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Москвы, которая нанесла на памятник Минину и Пожарскому на Красной площади надпись «ГУР». Женщина рассказала, что оставила надпись, чтобы вернуть 840 тыс. рублей, переведенные неизвестному, который в телефонном разговоре представился сотрудником силовых структур.

Ранее в подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина.