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В порту «Кавказ» решили прекратить накопление ГСМ после атаки дрона

Порт «Кавказ» прекратит накопление ГСМ в связи с атакой украинского БПЛА

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Предприятия в порту «Кавказ», расположенном на территории Краснодарского края, прекратят накапливать горюче-смазочные материалы (ГСМ) и химические продукты в связи с недавней атакой украинского дрона на гавань. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Из заявления следует, что соответствующее решение было принято в ходе совместного совещания представителей краевых органов безопасности и внутренних дел с руководством объектов транспортной инфраструктуры порта. В частности, речь идет об ООО «Верп» и ООО «Югнефтехимтранзит».

«Руководителями объектов принято решение по прекращению накапливания ГСМ и химических продуктов на объекте транспортной инфраструктуры, загрузка в суда осуществляется по остаточному принципу либо количеством судовой партии», — рассказали в ФСБ РФ.

В сообщении уточняется, что данный шаг необходим для минимизации рисков масштабных разрушений в случае ЧП. С аналогичной целью были приняты меры по усилению защиты гавани.

Порт «Кавказ» подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) утром 23 июля. Украинские военные при помощи дрона нанесли удар по паромному судну, которое находилось в гавани.

В результате на корабле начался пожар. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, из них спасли только четверых.

Ранее в одном из портов Ленинградской области возобновил работу транспортный хаб, получивший повреждения из-за атаки БПЛА.

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