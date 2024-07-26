Собаководам объяснили, какие игры с щенком могут быть опасными

Игры со щенками, несмотря на их высокую активность, не должны сопровождаться чрезмерными нагрузками. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. По его словам, у детенышей еще не сформированы скелет и связочный аппарат.

Слишком высокая активность может привести к травмам, растяжениям, проблемам с суставами и деформации костей, отметил эксперт.

«Дозируйте физическую нагрузку, избегайте резких рывков, если пытаетесь отнять игрушку у питомца. Помните, не все активности одинаково полезны для малышей», — подчеркнул кинолог.

Он посоветовал исключить перепрыгивание барьеров, пока у щенка формируется скелет. Лучше заменить такую активность на ходьбу по небольшим холмам.

До этого Голубев рассказал удаленным работникам, чем занять собаку, чтобы не отвлекала. Он посоветовал спрятать по дому лакомства и предложить питомцу их найти. Кроме того, собаководу помогут продолжительные утренние прогулки, в которые нужно включить активные игры.

Также, по его словам, можно воспользоваться обычным полотенцем, разложив на нем небольшие кусочки угощения и завязав в нетугой узел. Дав питомцу самостоятельно добраться до лакомств, можно заняться выполнением служебных задач, сказал специалист.

Ранее кинолог рассказал о правильном выгуле собаки.