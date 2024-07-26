Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную безопасность на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции. Во время осмотра эксперты не выявили никаких проблем, передает РИА Новости.

«Они (эксперты. — «Газета.Ru») не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с ядерной безопасностью или физической безопасностью, связанных с наблюдаемыми работами по техническому обслуживанию», — сообщило агентство.

По данным МАГАТЭ, ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной. В течение прошлой недели эксперты ведомства слышали взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта.

Также эксперты наблюдали за ремонтом компонентов главного электрического трансформатора третьего реакторного блока. До этого они разбирались для обслуживания.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Станция считается одной из самых крупных по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

7 июля Вооруженные силы Украины несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС.

Ранее в Белоруссии заявили о необходимости второй АЭС в стране.