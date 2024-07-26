Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперты МАГАТЭ оценили ядерную безопасность на Запорожской АЭС

МАГАТЭ: ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), дислоцированные на Запорожской АЭС (ЗАЭС), провели обходы для контроля над мониторингом техобслуживания систем станции. Во время осмотра эксперты не выявили никаких проблем, передает РИА Новости.

«Они (эксперты. — «Газета.Ru») не сообщили о каких-либо проблемах, связанных с ядерной безопасностью или физической безопасностью, связанных с наблюдаемыми работами по техническому обслуживанию», — сообщило агентство.

По данным МАГАТЭ, ситуация в сфере безопасности на Запорожской АЭС остается крайне сложной. В течение прошлой недели эксперты ведомства слышали взрывы и стрельбу на разных расстояниях от объекта.

Также эксперты наблюдали за ремонтом компонентов главного электрического трансформатора третьего реакторного блока. До этого они разбирались для обслуживания.

ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Станция считается одной из самых крупных по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе.

7 июля Вооруженные силы Украины несколько раз ударили артиллерией в район подстанции «Луч» в Энергодаре. Сообщалось, что новый удар не коснулся электроснабжения Запорожской АЭС.

Ранее в Белоруссии заявили о необходимости второй АЭС в стране.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами