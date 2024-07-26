Поиск пропавших с затонувшего судна Argos Georgia не возобновили

Поиск пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, не смогли возобновить из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-судовладельца.
«Поиск пока приостановлен из-за погодных условий», — заявил директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.
При этом он сообщил, что надежды на то, что пропавшие члены экипажа живы, нет.
«Мне очень жаль, но с понедельника прошло много времени», — сказал он.
Из восьми находившихся на борту россиян спасли четверых.
Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Судно, шедшее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.
Ранее сообщалось, что у команды российского фрегата «Штандарт», который не пустили во французский порт, скоро закончится запас воды.