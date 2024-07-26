Поиск пропавших с затонувшего судна Argos Georgia не возобновили

Поиск пропавших с затонувшего у Фолклендских островов судна Argos Georgia, среди которых есть россияне, не смогли возобновить из-за погодных условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-судовладельца.

«Поиск пока приостановлен из-за погодных условий», — заявил директор компании-владельца Ervik Havfiske Стиг Эрвик.

При этом он сообщил, что надежды на то, что пропавшие члены экипажа живы, нет.

«Мне очень жаль, но с понедельника прошло много времени», — сказал он.

Из восьми находившихся на борту россиян спасли четверых.

close 100% Europa Press/Keystone Press Agency/Global Look Press, commons.wikimedia.org/Bernard Spragg (CC0 1.0)

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Судно, шедшее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Ранее сообщалось, что у команды российского фрегата «Штандарт», который не пустили во французский порт, скоро закончится запас воды.