Обвиняемый в подрыве машины в Москве принимал участие в оппозиционных акциях протеста

Обвиняемый в подрыве автомобиля в Москве Евгений Серебряков принимал участие в несанкционированных акциях протеста, организованных оппозиционными силами в марте 2014 года на Манежной площади в Москве. Об этом сообщил источник «Известий».

Данные акции позиционировались как «демонстрации против ввода российских войск на Украину».

До этого Серебряков рассказал, что совершил теракт по заданию сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), с которым встречался в Стамбуле. По его словам, куратор предложил ликвидировать российского военного за деньги. Сотрудник СБУ пообещал Серебрякову от $10 тыс. до $20 тыс. и украинское гражданство.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. Серебряков успел уехать в Турцию, где был задержан и экстрадирован в РФ, где его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ФСБ обнародовала видео доставки из Турции подозреваемого во взрыве авто в Москве.